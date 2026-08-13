“OGUS 2026”: Održan koncert Duo CordAria

U okviru manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, sinoć je na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik nastupio Duo CordAria koji čine Azmir Halilović (harmonika) i Džanin Zeković (gitara).

Azmir Halilović jedan je od vodećih bosanskohercegovačkih akordeonista mlađe generacije i asistenta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Kao solista nastupao je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Italiji, Belgiji i Francuskoj.

Džanin Zeković je bosanskohercegovački akademski gitarista, muzički aranžer i pedagog. Završio je master studije gitare, a zapažen je po nastupima u različitim kamernim sastavima, poput dua sa harmonikašem Azmirom Halilovićem (CordAria Duo) i saradnjama na poetsko-muzičkim performansima.

Na koncertu u Srebreniku Duo CordAria izveo je program koji uključuje repertoar različitih stilskih epoha napoznatijih svjetskih kompozitora i publika je mogla uživati u vrhunskoj svirci mladih umjetnika.

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 trajat će do 29. avgusta.

Pokrovitelj OGUS-a je Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.

Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji, koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva