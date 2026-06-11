U kombiju pronađen 51 migrant, uhapšen vozač iz Velike Kladuše

Policija u Kozarskoj Dubici uhapsila je juče, 10. juna, Z.D. iz Velike Kladuše zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenja lica.

“Prilikom kontrole teretnog kombija marke mercedes, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je u tovarnom prostoru pronašla 51 stranog državljanina“, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

O slučaju su obaviješteni Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine i dežurni tužilac Tužilaštva BiH.

Nakon kompletiranja predmeta i prikupljanja potrebnih dokaza, protiv osumnjičenog će Tužilaštvu BiH biti dostavljen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenja lica.