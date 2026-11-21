Operativni tim Klinike za torakalnu hirurgiju uspješno je izveo dva izuzetno zahtjevna operativna zahvata iz oblasti hirurgije disajnih puteva čime su riješena teška i po život opasna stanja kod dvojice pacijenata.

Zahvati su realizovani u saradnji sa uvaženim stručnjakom iz Slovenije, doc. dr. Tomažom Štupnikom iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, s kojim postoji dugogodišnja i uspješna profesionalna saradnja.

Operativni tim UKC Tuzla činili su hirurzi: doc. dr. Nusret Ramić, dr. med. sc. Amar Kešetović, dr. Maid Omerović, dr. Elvir Mehić i dr. Jasmin Kulanić; instrumentarke: Mirsada Petljić, Alma Kovačević i Sandra Pejić; anesteziolozi: prof. dr. Jasmina Smajić, dr. Šuhreta Alić, dr. Amra Aljukić Ćosićkić i dr. Azra Osmančević; anestetičari: Edin Glavić i Lejla Omeraščević, te pulmolozi: dr. Dženan Halilović i dr. Sejan Omeragić.

Prvi operativni zahvat izveden je kod tridesetdvogodišnjeg pacijenta kod kojeg je postojala patološka komunikacija, odnosno otvor, između probavne cijevi (jednjaka) i glavnog disajnog puta (traheje). Zbog dijagnostikovane anomalije pacijent se susretao sa problemom prelaska hrane u disajne puteve, a to je uzrokovalo tešku bronhopneumoniju koja se nije mogla trajno sanirati bez hirurške intervencije.

Prema riječima načelnika Klinike za torakalnu hirurgiju, doc. dr. Nusreta Ramića, tokom preoperativne pripreme pacijenta, ljekarski tim je prvo pristupio izvođenju endoskopske gastrostome te na taj način omogućio adekvatnu ishranu pacijenta zaobilazeći unos hrane na usta, što je doprinijelo stabilizaciji opšteg stanja pacijenta.

“Nakon saniranja upalnog procesa i stabilizacije opšteg stanja pacijenta, pristupili smo izuzetno složenom operativnom zahvatu kroz rez na vratu. U saradnji sa doc. dr. Tomažom Štupnikom, urađena je resekcija, odnosno uklanjanje oštećenog dijela traheje, čime su jednjak i dušnik trajno razdvojeni, a mjesto komunikacije na jednjaku je posebno zbrinuto i zašiveno. Pacijent se uspješno oporavlja i očekujemo da će u narednom periodu biti otpušten na kućno liječenje”, izjavio je doc. dr. Ramić. On je također pojasnio i da se drugi operativni zahvat odnosio na pacijenta sa teškom stenozom, odnosno suženjem traheje, koje je nastalo kao posljedica ranije povrede i infekcije regije vrata. “Pacijentu je prvobitno, nakon povrede, radi omogućavanja disanja, urađena traheotomija, a potom ugrađen stent. Tokom intervencije koju smo uspješno realizovali izvađen je navedeni stent i stanje pacijenta će se pratiti jer tkivo na mjestu ožiljka ponekad nakon vađenja stenta može ponovo početi da se sužava, ali pošto sada više nema infekcije imamo mogućnost pod kontrolisanim uslovima pristupiti trajnoj hirurškoj resekciji suženog dijela”, rekao je doc. dr. Ramić.

Sa aspekta anesteziologa operacije resekcije disajnih puteva svrstavaju se u sam vrh medicinske zahtjevnosti iz razloga što se izvode u periodima potpune apneje, odnosno u fazama kada pacijent uopšte ne diše i nije priključen na mehaničku ventilaciju. Uloga anesteziologa pri ovakvim operacijama je izuzetno značajna iz razloga što je pod njegovim nadzorom kontrola vremena trajanja apneje i svih vitalnih laboratorijskih parametara kako bi hirurzima obezbijedio maksimalne uslove za rad.

Doc. dr. Tomaža Štupnika primio je i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić, koji se zahvalio doc. dr. Štupniku na saradnji i istakao da uspješna realizacija operativnih zahvata ove vrste još jednom potvrđuje visok nivo stručnosti domaćeg medicinskog kadra, ali i značaj regionalne saradnje vodećih kliničkih centara u rješavanju najkompleksnijih medicinskih izazova.