Notarska obrada kupoprodajnog ugovora za stan vrijedan 200.000 KM od 26. novembra u Federaciji BiH koštat će 480 KM bez PDV-a, što je 130 KM više nego po dosadašnjoj tarifi. Ovjera jednog potpisa fizičke osobe na jednom primjerku isprave poskupljuje sa 4 na 7 KM, a ovjera kopije dokumenta do dvije stranice sa 4 na 6 KM.

Novu Tarifu o nagradama i naknadama notara utvrdilo je Federalno ministarstvo pravde na prijedlog Notarske komore FBiH. Objavljena je 18. novembra u „Službenim novinama FBiH“, broj 91/26, i zamjenjuje tarifu iz 2021. godine. Nagrade su iskazane u bodovima, a jedan bod vrijedi 1 KM. Za obračun je mjerodavan datum kada je notar obavio posao, javlja Akta.ba.

Koliko će koštati obrada ugovora za stan

Osnovna nagrada za notarsku obradu kupoprodajnog ugovora određuje se prema stvarnoj prometnoj vrijednosti nekretnine. Za stan vrijedan150.000 KMraste sa 350 na 420 KM, a za nekretninu vrijednu 300.000 KMsa 380 na 540 KM. Na nagradu se obračunava PDV od 17 posto kada postoji obaveza njegovog obračuna, a račun mogu uvećati takse i drugi troškovi.

Ako kupac zatraži da notar sastavi i podnese prijedlog za upis u zemljišne knjige, naplaćuje se dodatnih 25 posto nagrade za obradu ugovora, najmanje 150 i najviše 1.000 KM. Kod stana vrijednog 200.000 KM primjenjuje se minimum od 150 KM, pa obrada ugovora i podnošenje prijedloga zajedno iznose 630 KM bez PDV-a, odnosno 737,10 KM s PDV-om, prije taksi i drugih izdataka. Ako notar samo sastavi prijedlog, tarifa za tu uslugu iznosi od 75 do 200 KM.

Ovjera potpisa 7 KM, kopije do dvije stranice 6 KM

Nova tarifa propisuje 7 KM po potpisu za ovjeru na najviše dva primjerka iste isprave. Za svaki naredni primjerak obračunava se dodatnih 3,50 KM po potpisu. Za potpis zastupnika pravne osobe na jednom primjerku nagrada iznosi 14 KM, uz dodatak od 7 KM na osnovnu cijenu ovjere. Dosadašnja tarifa za takvu ovjeru propisivala je 5 KM. Ovjera fotokopije ili prijepisa do dvije stranice koštat će 6 KM, a svaka naredna stranica još 2 KM. Po dosadašnjoj tarifi naplaćivalo se 4 KM za dokument do dvije stranice i 0,50 KM za svaku narednu. Tako ovjera dokumenta od četiri stranice poskupljuje sa 5 na 10 KM bez PDV-a.

Punomoć od 100 KM, testament od 200 KM

Za notarsku obradu punomoći za prodaju nekretnine nova tarifa propisuje od 100 do 300 KM, zavisno od vrijednosti predmeta. Dosadašnja nagrada za tu uslugu iznosila je 30 KM po davaocu punomoći. Za notarsku obradu testamenta, koja je dosad koštala 120 KM, nova nagrada iznosi od 200 do 800 KM.

Notarska obrada predugovora naplaćivat će se u iznosu od 50 posto osnovne nagrade prema vrijednosti posla, uz minimum od 200 KMi maksimum od 2.000 KM. Za obradu aneksa također se obračunava polovina osnovne nagrade, u rasponu od 200 do 1.000 KM.

Obrada osnivačkog akta firme najmanje 300 KM

Za notarsku obradu osnivačkih akata privrednih društava dosadašnja tarifa propisivala je 150 KM. Od 26. novembra nagrada će zavisiti od visine osnovnog kapitala, a iznosit će najmanje 300 KM. Kada u pravnom poslu koji se notarski obrađuje učestvuje pravna osoba ili poduzetnik, obračunava se i 30 KM dodatne nagrade po svakoj takvoj stranci.

Ako stranke zatraže da notar sastavi i podnese prijavu za upis pravnog posla iz oblasti prava privrednih društava u registar, dodatna nagrada iznosi 25 posto nagrade za obradu posla, najmanje 225 i najviše 1.000 KM. Notar je dužan stranci izdati specificiranu potvrdu ili račun o plaćenoj nagradi i troškovima, navodi se u objavljenoj Tarifi o nagradama i naknadama notara.

IZVOR.AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210351/od-26-novembra-skuplje-notarske-usluge-u-fbih-nove-cijene-ugovora-i-ovjera