Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Slično kao i proteklih dana, uz nestabilne vremenske prilike određeni dio populacije biće lošijeg raspoloženja. Tegobe kod osjetljivih osoba neće se pojačavati u odnosu na protekle dane. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije.

U nedjelju 22.11.2026., pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje moguća je slaba kiša ili lokalni pljusak, a poslije podne i tokom noći širom zemlje. Više padavina na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći u Hercegovini, zapadnim i istočnim područjima Bosne mogući su povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

U ponedjeljak 23.11.2026., pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se slaba kiša, a u višim područjima i na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 °C, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.