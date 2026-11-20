Ovog vikenda na programu je VIII kolo A1 lige,u okviru kojeg će srebrenički KK “Gradina Yavuz” ugostiti neugodnu ekipu “Turbine” iz Jablanice.
Prošle sezone ekipa “Turbine” je zabilježila vrijednu pobjedu u Srebreniku, zbog čega se očekuje zanimljiva utakmica.
Srebrenički plavci će dati i više od svog maksimuma kako bi pobjeda ostala u Srebreniku.
“Zato je potrebna podrška naših navijača koje pozivamo da se odazovu u sto većem broju u nedelju (22.11.2026) od 16:30 u Sportskoj dvorani u Srebreniku”, poručili su iz KK “Gradina Yavuz”.
KK “Gradina Yavuz” dočekuje “Turbinu” iz Jablanice
Ovog vikenda na programu je VIII kolo A1 lige,u okviru kojeg će srebrenički KK “Gradina Yavuz” ugostiti neugodnu ekipu “Turbine” iz Jablanice.