Ovog vikenda na programu je VIII kolo A1 lige,u okviru kojeg će srebrenički KK “Gradina Yavuz” ugostiti neugodnu ekipu “Turbine” iz Jablanice.

Prošle sezone ekipa “Turbine” je zabilježila vrijednu pobjedu u Srebreniku, zbog čega se očekuje zanimljiva utakmica.

Srebrenički plavci će dati i više od svog maksimuma kako bi pobjeda ostala u Srebreniku.

“Zato je potrebna podrška naših navijača koje pozivamo da se odazovu u sto većem broju u nedelju (22.11.2026) od 16:30 u Sportskoj dvorani u Srebreniku”, poručili su iz KK “Gradina Yavuz”.