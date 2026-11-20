„A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine u martu će se sastati sa Danskom u play-offu za plasman u Ligu A UEFA Lige nacija. Prvu utakmicu naša selekcija odigraće na domaćem terenu.

Sergej Barbarez je istakao da žrijeb nije promijenio njegov pogled na predstojeće utakmice. Selektor vjeruje da bh. reprezentacija u dvomeč može ući sa povjerenjem u vlastite mogućnosti, na osnovu rezultata i samopouzdanja koje je ekipa stekla u posljednjih godinu dana.

„Moje mišljenje ostalo je isto kao i prije žrijeba. MI sa rezultatima i samopouzdanjem koje imamo idemo hrabro u play-off. Privilegija je što imamo priliku da se takmičimo sa najboljima“, rekao je Sergej Barbarez, prenio je ovu reakciju Nogometni savez BiH.

Utakmice play-offa na programu su od 25. do 30. marta 2027. godine.