Povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Bošnjačka zajednica kulture – Gradsko društvo Srebrenik, upriliča je večeras promociju knjiga i književno druženje posvećeno bogatstvu bosanskohercegovačke kulture i književnosti.

U okviru programa predstavljen je

Godišnjak BZK – Gradsko društvo Srebrenik, povodom 30 godina djelovanja, te književno djelo Derviša Sušića, jednog od značajnih imena bosanskohercegovačke književnosti.

O knjigama i njihovom značaju govorili su promotori:

prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik BZK – Direkcija, Sarajevo

Muhamed Sušić

Mirza Suljagić

Mustafa Sušić

Sadil Mehmedović

Ovaj dogadjaj upriličen je u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku.

Derviš Sušić je bosanskohercegovački pripovjedač, dramatičar i romansijer. Rođen je u Vlasenici 3. srpnja 1925. godine, a umire u Sarajevu 1990. godine.

Bio je vrlo plodan autor, tako da se unutar njegova opisa mogu pronaći raznovrsne teme koje portretiraju različita razdoblja s motivima iz daleke prošlosti, doba revolucije i poratna razdoblja.

Najvažnija književna ostvarenja su mu: romani: Ja, Danilo; Pobune; Uhode; Hodža Strah; Pratilac; Žestine. Osim navedenih romana, napisao je još nekoliko knjiga proze, jedan roman za djecu i niz pripovijedaka objavljenih u dnevnim listovima i časopisima. Najpoznatije drame su mu: Veliki vezir; Jesenji cvat; Posljednja ljubav Hasana Kaimije; Ne čekajući Mijata; Bujrum.