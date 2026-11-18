U Domu zdravlja u Srebreniku završena je nabavka modernog RTG aparata vrijednog 330 000 KM. Radi se o savremenom aparatu koji će donijeti velike benefite pacijentima, a ovo predstavlja i najveće ulaganje u opremu u ovoj zdravstvenoj ustanovi u proteklih nekoliko decenija.

Gradska uprava će sufinansirati troškove ove nabavke u iznosu od oko 50 % i to sredstvima prikupljenim na osnovu Odluke o komunalnim taksama koja obuhvata kladionice, priređivače igara na sreću i sl, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Direkorica JU Dom Zdravlja Srebrenik Belkisa Ibrišimović u ime ove ustanove zahvalila se Gradskoj upravi i Gradskom vijeću na pomoći u nabavci RTG aparata koji je novije generacije i sa snimcima znatno bolje kvalitete imat će značajnu ulogu naročito u postavljanju dijagnoze kod pacijenata.

Na sastanku predstavnika Gradske uprave i Vijeća sa menadžmentom JU Dom zdravlja Srebrenik istaknuto je da će se i unarednom periodu zajednički raditi na dodatnom jačanju kapaciteta ove ustavnove i da će institucije lokalne vlasti nastaviti pomagati Dom zdravlja u nabavkama sanitetskih vozila, uređaja,opreme, adaptaciji prostorija i svega što je potrebno kako bi se nivo zdravstvene zaštite u Srebreniku digao na jedan viši nivo.