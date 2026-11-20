Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnika u baražu za plasman u elitnu Ligu A UEFA Lige nacija. Naši Zmajevi igraju protiv Danske.

Reprezentacija BiH, predvođena selektorom Sergejem Barbarezom, nastup u baražu osigurala je osvajanjem drugog mjesta u svojoj grupi Lige B, čime je zadržala priliku da se vrati među najbolje evropske selekcije.

Bosna i Hercegovina u žrijeb ušla je iz drugog šešira, odnosno kao nenosilac, što znači da će za protivnika dobiti jednu od četiri reprezentacije koje dolaze iz Lige A.

Potencijalni protivnici Zmajeva bili su Hrvatska, Srbija, Danska i Vels.

Dvomeč doigravanja na rasporedu je od 25. do 30. marta 2027. godine, a pobjednik ide u elitnu Ligu A u okviru Lige nacija UEFA.

federalna.ba