Na osnovu uspješne aplikacije ,Gradu Srebreniku odobreno je 100 000 KM iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, a sredstva su namijenjena za rekonstrukciju Ljetne pozornice Doma kulture u Srebreniku.

Odluka o izboru korisnika sredstava donesena je na 74. sjednici Vlade Federacije BiH,a objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“.

-“Rekonstrukcija vanjske pozornice na platou ispred Doma kulture predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja u posljednjih nekoliko godina u objekt i opremu Doma kulture tokom posljednjih nekoliko godina i nastavljamo tim putem kako bi se stvarali znatno bolji uslovi za odvijanje kulturnih i drugih sadržaja.

Veći dio tih sadržaja održava se na platou ispred ove ustanove i upravo zbog toga, nakon temeljite rekonstrukcije Kino sale i nabavke vrhunske opreme, želimo da imamo jedan znatno ljepši ambijent i vani, i to je razlog aplikacije za ova grant sredstva. Zahvaljujemo se Vladi Federacije BIH na podršci”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Riječ je o sredstvima iz programa kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju institucija kulture, koji se realizuje putem Federalnog ministarstva kulture i sporta.