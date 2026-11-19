Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik proveli su raciju na otvorenom prostoru u Srebreniku, tokom koje je pronađena veća količina duhana i duhanskih proizvoda bez odgovarajuće dokumentacije o porijeklu i propisanih akciznih markica.

Akcija je provedena u skladu s operativnim planom, a tokom policijskih aktivnosti zatečeno je više osoba kod kojih su pronađeni rezani duhan i ručno pakovane kutije cigareta.

Na mjesto događaja izašli su i službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su preduzeli mjere iz svoje nadležnosti te oduzeli značajnu količinu duhanskih proizvoda koji nisu bili obilježeni u skladu s važećim zakonskim propisima.

Protiv osoba obuhvaćenih ovom akcijom Uprava za indirektno oporezivanje BiH poduzet će daljnje zakonom predviđene mjere i radnje.