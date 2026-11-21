Kino Srebrenik danas (subota 21. novembar) u terminu od 13 sati rezervisano je za najmlađe ljubitelje filma koji mogu pogledati “WILDWOOD: tajna zabranjene šume”, čarobnu avanturu o svojeglavoj tinejdžerici Prue McKeel, čijeg mlađeg brata otme jato vrana i odvede u tajanstvenu, začaranu šumu skrivenu nadomak Portlanda. Odlučna da ga spasi, kreće na opasno putovanje uz nespretnog, ali odanog školskog kolegu. U svijetu prepunom odmetnika, životinja koje govore i moćnih likova vođenih tugom i ambicijom, morat će riskirati sve kako bi vratila svog brata kući.



Večeras od 19 sati očekuje vas film “Igre gladi: Svitanje nad žetvom”.

Filmska franšiza „Igre gladi” dobiva novo poglavlje. Film „Svitanje nad žetvom” donosi gledateljima povratak u Panem, i to 24 godine prije događaja iz prvog filma, u razdoblje koje je obilježilo nastanak jedne od najpoznatijih priča ovog filmskog serijala.

Priča filma „Svitanje nad žetvom” smještena je na jutro izvlačenja za 50. Igre gladi. Riječ je o razdoblju u kojem se rađa legenda koja će zauvijek promijeniti tok historije Panema.