Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti Jasna Duraković učestvovala je u panel-diskusiji pod nazivom „Culture vs Code: Power, Bias & Governance in AI“ održanom u sklopu Reykjavik Global Foruma 2026. Panel je bio posvećen pitanjima rodne ravnopravnosti, zastupljenosti žena u razvoju umjetne inteligencije, te odgovornog upravljanja tehnologijama koje sve snažnije oblikuju savremeno društvo.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti saopćilo je da je ministrica Duraković u razgovoru sa istaknutim međunarodnim lidericama i stručnjakinjama, među kojima su Dee C. Marshall, Gabriela Ramos i Ragnheiđur Elin Arnadottir, govorila o važnosti uključivanja žena u razvoj, upravljanje i donošenje odluka u oblasti umjetne inteligencije, ističući da tehnološki napredak mora počivati na principima jednakosti, transparentnosti i odgovornosti.

– Žene moraju biti prisutne u razvoju umjetne inteligencije kao inženjerke, istraživačice, poduzetnice, investitorice i donositeljice odluka, i to u trenutku kada se pravila još uvijek oblikuju. Umjetna inteligencija zasnovana je na podacima, pretpostavkama i prioritetima onih koji je razvijaju. Ukoliko žene nisu ravnopravno zastupljene u tim procesima, postoji rizik da tehnologija dodatno produbi postojeće društvene nejednakosti – poručila je ministrica Duraković.

Iz Ministarstva navode da je poseban naglasak u obraćanju ministrice Duraković stavljen na ulogu obrazovanja u osiguravanju ravnopravnog učešća žena i djevojaka u digitalnoj transformaciji. Također je istakla da je potrebno ohrabrivati djevojčice i mlade žene da biraju STEM oblasti, razvijaju digitalne i analitičke kompetencije, te da se prepoznaju kao buduće kreatorice i liderice tehnoloških promjena.

Dodaju da je ministrica Duraković naglasila i važnost kontinuiranog ulaganja u nastavnike, modernizaciju nastavnih planova i programa, digitalnu infrastrukturu i dostupnost kvalitetnog obrazovanja, uz poseban osvrt na izazove s kojima se suočava Bosna i Hercegovina zbog decentraliziranog sistema obrazovanja i neujednačenih institucionalnih kapaciteta.

– Govoreći o odnosu inovacija i regulacije, ministrica Duraković je istakla da odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom ne predstavlja prepreku tehnološkom razvoju, već preduslov za izgradnju povjerenja javnosti. Na kraju obraćanja, ministrica Duraković otvorila je važno pitanje koje nadilazi samu tehnološku dimenziju: da li žene pripremamo da ravnopravno učestvuju u ekonomiji umjetne inteligencije ili ih samo osposobljavamo da se prilagode ekonomiji čija su pravila i prioriteti većinom oblikovani bez njihovog učešća? Uputila je poruku da odgovor na ovo pitanje zahtijeva zajedničko djelovanje vlada, obrazovnih institucija, međunarodnih organizacija i privatnog sektora – saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.