Sljedeće sedmice u osnovnim školama širom Federacije Bosne i Hercegovine počinje terensko prikupljanje podataka u sklopu međunarodnog istraživanja „Inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za praćenje gojaznosti kod djece u Evropi“ (COSI), koje provodi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uz podršku UNICEF-a BiH, Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.

Ovim istraživanjem Federacija Bosne i Hercegovine će, nakon niza godina, stvoriti temelje za uspostavu standardiziranog sistema praćenja stanja uhranjenosti te dobiti reprezentativne i pouzdane podatke o stanju uhranjenosti djece školskog uzrasta. Prikupljeni podaci bit će u potpunosti uporedivi s podacima iz zemalja Evropske unije te će poslužiti kao ključni temelj za kreiranje budućih zdravstvenih politika, strateških dokumenata i preventivnih programa usmjerenih na očuvanje zdravlja najmlađih. To će na dugoročnom planu doprinijeti smanjenju rizika od razvoja hroničnih masovnih oboljenja.

Terenski dio istraživanja provodit će educirani i standardizirani timovi zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koji su nedavno uspješno završili zajedničku stručnu obuku s timom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Trebinju. Antropometrijska mjerenja, kao i prikupljanje podataka putem pratećih upitnika za škole, roditelje i djecu, odvijat će se prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovom prilikom upućuje iskrenu zahvalnost resornim ministarstvima, upravama škola, učiteljima i nastavnicima, a posebno roditeljima na prepoznavanju važnosti ovog projekta, otvorenosti i spremnosti na saradnju. Zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sektora, odgojno-obrazovnih ustanova i porodica stvaramo preduslove za zdravije odrastanje i kvalitetniju budućnost novih generacija, informišu iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.