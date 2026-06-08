Udruženja žrtava traže da 11. juli bude proglašen Danom žalosti u BiH

Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen Danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

Također, traže da bude organiziran i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosne i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizirane povodom 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorijalne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde.

– Vjerujemo da obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici mora predstavljati više od formalnog saopćenja te da institucije Bosne i Hercegovine imaju odgovornost da, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN-a i vlastitim zakonskim obavezama, iskažu puno poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama – ističu iz udruženja.

Zahtjev su uputila udruženja “Žrtava i svjedoka genocida”, Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa”, “Žena Podrinja”, “Majke Srebrenice” i “Žene Srebrenice”.

Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je za 2026. program obilježavanja od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sveden isključivo na izdavanje saopćenja, imajući u vidu Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 1995., kao i obavezu država članica UN-a da u okviru svojih institucija na dostojanstven način obilježavaju taj datum.

Smatraju da takav pristup nije u skladu ni sa značajem Rezolucije Generalne skupštine UN-a, niti sa zakonskim i moralnim obavezama institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Posebno ističu da je Ministarstvo, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama koje proizlaze iz Zakona o nestalim osobama Bosne i Hercegovine, dužno na adekvatan i dostojanstven način obilježavati datume od posebnog značaja za porodice žrtava i cjelokupno društvo.