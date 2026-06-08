Zmajevi stigli u Toronto

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je posljednje pripreme pred nastup na Svjetskom prvenstvu, a nakon remija protiv Sjeverne Makedonije (0:0) u Sarajevu i Paname (1:1) u Sjedinjenim Američkim Državama, fokus je sada u potpunosti usmjeren na prve utakmice na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

Zmajevi su stigli u Toronto, gdje ih u petak očekuje premijerni nastup protiv domaće selekcije Kanade.

Uoči početka prvenstva, Nogometni savez BiH podijelio je na društvenim mrežama fotografije službenog autobusa reprezentacije, koji će naš tim koristiti tokom Svjetskog prvenstva.

Autobus krasi elegantna kombinacija tamnocrvene boje sa zlatnim detaljima, a na njegovoj bočnoj strani velikim slovima ispisan je naziv „Bosnia and Herzegovina“. Na vozilu se nalaze i zvanična obilježja Svjetskog prvenstva, kao i logotipi partnera takmičenja.

Dječiji crteži kao posebna inspiracija

Pažnju navijača posebno je privukao detalj na bočnim prozorima autobusa, gdje su istaknuti dječiji crteži sa motivima fudbala i reprezentacije.



Ovaj simbolični potez dodatno naglašava emociju i značaj nastupa Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni, a mnogi smatraju da će upravo dječiji radovi predstavljati posebnu inspiraciju reprezentativcima tokom turnira.

Selektor Sergej Barbarez po dolasku u Kanadu nije krio zadovoljstvo atmosferom i ambicijama reprezentacije.

– Nevjerovatno je. Sjajno. Biti ovdje, ponosni smo što smo u Kanadi. Želimo u Kanadi i Americi ostati nešto duže – poručio je Barbarez.

Očekuje se veliki interes navijača

Bosna i Hercegovina će Svjetsko prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Kanade, a navijači širom zemlje s velikim optimizmom očekuju početak nastupa Zmajeva.

Nakon dvije pripremne utakmice i završnih priprema, pred izabranicima Sergeja Barbareza sada je najveći izazov – borba za što bolji rezultat na svjetskoj fudbalskoj pozornici.

Tuzlainfo.ba