“OGUS 2026”: Danas književno veče s Irmom Husić

U okviru ovogodišnje manifestacije “OGUS 2026” , danas (14. avgusta) od 19 sati očekuje vas književno veče s Irmom Husić.

Irma Husić prepoznatljiva je po stilu pisanja koji čitatelja već od prvih stranica uvlači u priču i ne pušta do samog kraja. Njeni romani donose ljubav, strast, tajne, osvetu i neočekivane preokrete, a rasplet često ostavlja prostor za novu priču i nastavak.

Irma Husić je autorica romana „Čistačica na crno“, „Čistačica na crno 2“, „Očuh“ i „Putevi osvete“, a njen književni opus obuhvata i knjige za djecu, među kojima su „Jednorog Yan i Pegasus Lars“ i „Tobi i vilina harfa“.

Posebnu pažnju privlači njen roman „Pod svaku cijenu“, koji čitatelja vodi iza blještavila i savršenstva Dubaija, otkrivajući jednu sasvim drugačiju stranu ovog grada. Roman se, prema navodima autorice, prevodi na čak deset jezika.

Uz Irmu Husić, ove večeri bit će i njen suprug, hafiz Admir Husić, autor knjige „Džinhodža“, u kojoj kroz spoj stvarnih događaja i fikcije govori o iskustvima iz perioda liječenja učenjem rukje. Ostaje nam samo da se zapitamo – hoće li nam na promociji otkriti nešto više o nastavku „Džinhodže“?

danas od 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku.

Budite dio književne večeri s Irmom Husić