Ministar Omerović: Ministarstvo neće popustiti pred pritiscima autoškola

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović oglasio se povodom nezadovoljstva dijela autoškola zbog uvođenja informacionog sistema i pojačane kontrole procesa osposobljavanja kandidata i polaganja vozačkih ispita.

Omerović je poručio da Ministarstvo neće odustati od digitalizacije i kontrole, navodeći da je cilj uvesti više reda, zakonitosti i transparentnosti u ovu oblast.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što se o ovoj temi oglasilo i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, koje je podržalo digitalizaciju procesa, ali istovremeno pozvalo Ministarstvo obrazovanja TK i autoškole na dogovor.

Omerović je u saopćenju naveo da u sektoru osposobljavanja kandidata i polaganja vozačkih ispita godinama postoje ozbiljni problemi, te iznio niz nepravilnosti za koje tvrdi da su utvrđene tokom nadzora pojedinih autoškola.

Prema njegovim navodima, bilo je slučajeva u kojima službenicima Ministarstva nije omogućen ulazak u autoškolu tokom najavljene kontrole. Naveo je i primjer instruktora koji je, prema podacima do kojih je Ministarstvo došlo službenim putem, šest mjeseci bio odjavljen, a u tom periodu je obučavao kandidate.

Ministar je također ustvrdio da je nadzor u pojedinim slučajevima pokazao kako su učionice bile zaključane u terminima u kojima je, prema evidencijama, trebala biti održavana teorijska nastava, dok su časovi ipak bili evidentirani kao održani.

Omerović smatra da se o takvim pitanjima ne može pregovarati jer se, kako je naveo, radi o pitanju zakonitosti.

Govoreći o novom informacionom sistemu, kazao je da je u njega već uneseno oko 700 kandidata iz autoškola koje su prihvatile novi način rada.

Istovremeno, oko 300 kandidata iz autoškola koje ne koriste sistem trenutno čeka na nastavak procedure. Omerović tvrdi da te autoškole trebaju Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi se provjerilo je li osposobljavanje kandidata provedeno u skladu sa zakonom.

Najavio je da će Ministarstvo nastojati što prije omogućiti polaganje ispita za kandidate koji su trenutno na čekanju, nakon što potrebna dokumentacija bude dostavljena.

Omerović je pozvao porezne, policijske, pravosudne i inspekcijske organe da u okviru svojih nadležnosti provjere navode o eventualnim nepravilnostima u ovoj oblasti.

„Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona neće podleći pritiscima ni ovaj put. Nećemo se vraćati u sivu zonu. Uvest ćemo red i zakonitost i od toga nećemo odustati“, poručio je Omerović.