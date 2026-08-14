U utorak u Zenici Dan žalosti zbog stradanja pet planinara

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je Naredbu kojom se 18. august proglašava Danom žalosti na području grada Zenica, povodom tragičnog stradanja pet zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i Grada Zenica na pola koplja, dok se javne manifestacije zabavnog karaktera neće održavati.

Komemoracija će biti održana u utorak, 18. augusta, u 15.00 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Kolektivna dženaza-namaz bit će klanjana nakon ikindije-namaza (16.44 sati), u okviru kompleksa Islamskog centra “Sultan Ahmed”, nakon čega će uslijediti kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na Gradskom groblju Prašnice.

Grad Zenica izražava najdublje saučešće porodicama Alme Okanović, Denisa Okanovića, dr. Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića, njihovim prijateljima i cijeloj planinarskoj zajednici.

Zenica će trajno čuvati uspomenu na svojih pet sugrađana, saopćeno je iz Grada Zenice.