USK: Zbog zloupotrebe položaja i primanja dara slobode lišeni policijski službenici

U akciji „BRUT“ – zbog zloupotrebe položaja i primanja dara slobode lišeni policijski službenici.

Ovom objavom ne prejudicira se ishod krivičnog postupka i ne narušava princip presumpcije nevinosti. Svako se smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Dana 04.06.2026. godine po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika Policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Nakon kriminalističke obrade lica lišena slobode će tokom dana biti predana postupajućem tužiocu, koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.