Najlakši način kako da gledate Svjetsko prvenstvo bilo gdje u BiH

Utakmice Svjetskog prvenstva možete da gledate u svom domu, u stanu, na vikendici ili u pokretu uz MOVE aplikaciju, jer je Supernova obezbijedila rješenje koje se prilagođava svakoj situaciji.

Uz MOVE TV pakete dobijate i posebnu SIM karticu sa mobilnim internetom, a u toku je velika akcijska ponuda koja vam donosi čak tri puta više interneta (do čak 300 GB) i duplo duže trajanje vašeg MOVE naloga za istu cijenu.

Ova kombinacija vam omogućava potpunu slobodu. Kod kuće aplikaciju možete da pokrenete na pametnom televizoru, dok vam SIM kartica služi da prenos utakmica gledate na telefonu ili tablet uređaju kada se nalazite van kuće. MOVE vam ne troši gigabajte iz paketa, već vam oni preostaju za ostale internet aktivnosti.

Pored ovog velikog bonusa, paket donosi i druge vrhunske funkcionalnosti za kompletan užitak u fudbalskom spektaklu:

• Gledanje na svim uređajima – vaš nalog vam omogućava da prenos pratite na TV-u, telefonu, tabletu ili laptopu.

• Vratite propušteno do 7 dana unazad – ne brinite ako zakasnite na početak utakmice zbog obaveza, vremenske razlike, ili jednostavno želite ponovo da pogledate ključni gol i spornu situaciju, jer sve sadržaje možete lako premotati.

• Bez ugovora i obaveza – nakon isteka startnog paketa, nalog dopunjavate kad god vam zatreba

Ovogodišnje prvenstvo donosi i najsavremeniju TV produkciju u istoriji fudbala, sa bioskopskim kadrovima, 50 kamera i naprednom AI grafikom koja prati svaki detalj na terenu, a MOVE je tu da vam to iskustvo prenese u najboljem kvalitetu. Sve utakmice sa prvenstva moći ćete da gledate na Arena kanalima.

MOVE paket pronađite na više od 600 lokacija širom BiH. MOVE aplikaciju možete da probate i 3 dana besplatno, jednostavnom registracijom na sajtu MOVE , na kojem se nalazi i više informacija o dostupnim paketima.