Wizz Air uvodi novu liniju: Iz Sarajeva od decembra direktno za Prag

Sarajevo će od 18. decembra 2026. godine biti direktno povezano s Pragom, nakon što aviokompanija Wizz Air uvede novu liniju između glavnog grada BiH i glavnog grada Češke.

Letovi će biti dostupni dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, čime će putnicima iz Bosne i Hercegovine biti olakšan odlazak u jednu od najpoznatijih evropskih turističkih destinacija.

Prag je poznat po bogatoj historiji, impresivnoj arhitekturi i brojnim znamenitostima, ali i atmosferi koja ga svrstava među najposjećenije gradove Evrope. Posjetioci će imati priliku istražiti slikovite ulice češke prijestolnice, obići poznate atrakcije i uživati u spoju historijskog naslijeđa i savremenog evropskog duha.

Cijene karata se trenutno kreću od 80 KM ka više.

Početak direktnih letova planiran je za 18. decembar, a karte su već dostupne putem web stranice aviokompanije Wizz Air, kao i na prodajnom šalteru Aerodroma Sarajevo.

Uvođenjem nove linije putnicima iz Sarajeva otvara se još jedna mogućnost za direktno putovanje u Evropu, posebno uoči zimskih praznika i sezone posjeta Pragu.

RADIOSARAJEVO.BA