Večeras filmski hit u Kinu Srebrenik “Hope” od 19 sati

Kino Srebrenik nastavlja s projekcijama najnovijih svjetskih filmskih hitova.

Od 19 sati u Kinu srebrenik možete pogledati napet, vizualno impresivan, nepredvidiv SF horor-spektakl “Hope”.

Radnja filma smještena je u udaljeni lučki gradić Hope, u kojem stanovnici otkrivaju tajanstveno biće kakvo nikada nisu vidjeli. Dok su pojačanja angažirana na gašenju šumskih požara, a komunikacija s vanjskim svijetom prekinuta, načelnik lokalne policije i njegova mlada kolegica pokušavaju zaštititi većinski starije stanovništvo. Skupina mještana istodobno odlazi u planine u potragu za nepoznatom zvijeri, no lov se ubrzo pretvara u borbu za preživljavanje. Kako se otkriva prava priroda prijetnje, postaje jasno da ono što je stiglo u Hope nije s ovog svijeta.

Ulaz 7 KM. Vidimo se u kinu.