Danas kiša i lokalni pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 12, Srebrenica i Zenica 14, Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce, Livno i Zvornik 15, Bihać, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla i Srebrenik 16, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Trebinje 17, Bijeljina i Mostar 18 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja.