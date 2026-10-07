Meteorolozi najavljuju promjenu vremena: Miholjsko ljeto uskoro završava, evo šta slijedi

Iz BH Meteo najavljuju kraj stabilnog i sunčanog perioda. Od sutra slijedi postepena promjena vremena, uz sve češću kišu i osjetniji jesenji ugođaj

Nakon nekoliko dana neuobičajeno toplog i stabilnog vremena, miholjsko ljeto u Bosni i Hercegovini polako se privodi kraju.

Iz BH Meteo navode da će od sutra doći do postepene promjene vremenskih prilika, a jesen će sve više pokazivati svoje pravo lice.

– Miholjsko ljeto privodimo kraju. Od sutra polako kreću jesenje kiše, objavili su meteorolozi BH Meteo.

To znači da će nakon sunčanih i relativno toplih dana uslijediti period sa više oblaka i padavina. Kiša će u narednim danima biti sve češća, dok će temperature postepeno izgubiti vrijednosti koje su posljednjih dana mnogima više ličile na početak ljeta nego na oktobar.

Promjena neće nastupiti naglo, ali će se iz dana u dan sve više osjećati.

Ali, ko je posljednjih dana uživao u suncu i toplini, još danas može računati na takav ugođaj, ali od sutra slijedi zaokret.