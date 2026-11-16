Veliko interesovanje za posao u Lidlu u BiH: Čak 18.000 prijava za 1.000 radnih mjesta

Njemački trgovački gigant Lidl, koji se priprema za početak maloprodajnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, izazvao je ogroman interes među građanima naše zemlje koji traže posao. Naime, na konkurse za zapošljavanje u Lidlu u Bosni i Hercegovini stiglo je više od 18.000 prijava, piše BiznisInfo.ba.

Riječ je o impresivnoj brojci, naročito ako se uzme u obzir da kompanija još nije otvorila nijednu prodavnicu u našoj zemlji.

Veliki konkurs za više od 1.000 radnika

Podsjetimo, Lidl je u avgustu ove godine raspisao veliki konkurs za zapošljavanje više od 1.000 radnika u budućim prodavnicama širom Bosne i Hercegovine. Prijave su bile otvorene od 15. avgusta do 30. septembra, a konkurs je obuhvatio 21 grad i općinu.

Riječ je o Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banjoj Luci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini, Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju.

Kompanija je u međuvremenu nastavila proces selekcije i obuke zaposlenih koji će raditi u prvim Lidlovim prodavnicama u BiH. Lidl u našoj zemlji već ima više od 400 zaposlenih, dok u narednom periodu planira zaposliti još više od 1.000 radnika u maloprodaji.

Brojka od 18.000 prijava pokazuje da na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i dalje postoji veliki interes za zapošljavanje kod određenih poslodavaca, uprkos odlasku stanovništva i sve češćim upozorenjima privrednika na nedostatak radnika.

Tek početak velikog širenja

Lidl je ove sedmice otvorio svoj logističko-distributivni centar u Lepenici kod Kiseljaka, investiciju vrijednu više od 250 miliona KM.

Kako je BiznisInfo.ba već objavio, Lidlov centar ima kapacitet za dugoročno snabdijevanje više od 100 prodavnica širom Bosne i Hercegovine, što govori o razmjerama potencijalnog širenja kompanije na našem tržištu.

To znači da sadašnji ciklus zapošljavanja vjerovatno predstavlja tek početak, s obzirom na to da će otvaranje novih prodavnica u narednim godinama zahtijevati i dodatno zapošljavanje. Otvaranje prvih Lidlovih prodavnica u Bosni i Hercegovini očekuje se u prvoj polovini naredne godine.

IZVOR:BIZNISINFO.BA