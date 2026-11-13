Vlada Federacije BiH: Kantonima 180 miliona KM za provođenje strukturalnih reformi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu ovom ministarstvu sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni“.

Ovom odlukom se utvrđuju kriteriji raspodjele sredstava u okviru Programa – Upravljanje i kontrola javnim prihodima i rashodima u Federaciji BiH, u iznosu od 180.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Na osnovu kriterija utvrđuje se raspodjela sredstava na kantone s pojedinačnim iznosima i to za Unsko-sanski 21.512.784,04 KM, Posavski 6.841.774,03 KM, Tuzlanski 35.035.337,10 KM, Zeničko-dobojski 28.690.403,76 KM, Bosansko-podrinjski 3.736.972,45 KM, Srednjobosanski 20.050.445,96 KM, Hercegovačko-neretvanski 17.477.754,40 KM, Zapadnohercegovački 7.470.953,33 KM, te za Kanton Sarajevo 32.560.580,86 KM i za Kanton 10 iznos od 6.622.994,07 KM.

Zadužuju se korisnici sredstava da 20 posto dodijeljenih sredstava utroše na provođenje demografske politike i mjera u kantonima, te da izvještaj o utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2027. godine.

Vlada Federacije BiH će sredstva doznačiti do 31. januara 2027. godine na depozitne račune budžeta kantona, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija.