Foto: Ministarstvo odbrane(Arhiva)

Povodom obilježavanja 1. decembra – Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kasarne OS BiH širom zemlje bit će otvorene za sve građane.

Na lokacijama razmještaja komandi i jedinica Oružanih snaga BiH organizuju se Dani otvorenih vrata, s ciljem predstavljanja operativnih sposobnosti, naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu pripadnici OS BiH.

Ova aktivnost namijenjena je građanima svih uzrasta, koji će imati priliku neposredno se upoznati s radom, zadacima i sposobnostima Oružanih snaga BiH, a posjete će biti organizovane na lokacijama i u terminima:

20. novembar 2026. godine

Kasarna „Miloš Obilić“ Pale

23. novembra 2026. godine

Kasarna “Bilećki borci” Bileća

Kasarna “Zdravko Čelar” Derventa

24. novembar 2026. godine

Kasarna “7. muslimanske brigade” Zenica

Kasarna “Sinovi Posavine” Orašje

Kasarna “Travnik” Travnik

Aerodrom “Mahovljani” Laktaši

Kasarna “Kozara” Banja Luka

Kasarna “Vojvoda Stepa Stepanović” Bijeljina

Kasarna “Kosova” Ustikolina

Kasarna “Ante Bruno Bušić” Livno

26. novembar 2026. godine

Kasarna “Vojvoda Radomir Putnik” Dobo

Kasarna i aerodrom “Dubrave” Živinice

Kasarna “Rajlovac” Sarajevo

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH pozivaju građane svih uzrasta i medije da prisustvuju ovim događajima.