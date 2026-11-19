Foto: Ministarstvo odbrane(Arhiva)
Povodom obilježavanja 1. decembra – Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kasarne OS BiH širom zemlje bit će otvorene za sve građane.
Na lokacijama razmještaja komandi i jedinica Oružanih snaga BiH organizuju se Dani otvorenih vrata, s ciljem predstavljanja operativnih sposobnosti, naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu pripadnici OS BiH.
Ova aktivnost namijenjena je građanima svih uzrasta, koji će imati priliku neposredno se upoznati s radom, zadacima i sposobnostima Oružanih snaga BiH, a posjete će biti organizovane na lokacijama i u terminima:
20. novembar 2026. godine
Kasarna „Miloš Obilić“ Pale
23. novembra 2026. godine
Kasarna “Bilećki borci” Bileća
Kasarna “Zdravko Čelar” Derventa
24. novembar 2026. godine
Kasarna “7. muslimanske brigade” Zenica
Kasarna “Sinovi Posavine” Orašje
Kasarna “Travnik” Travnik
Aerodrom “Mahovljani” Laktaši
Kasarna “Kozara” Banja Luka
Kasarna “Vojvoda Stepa Stepanović” Bijeljina
Kasarna “Kosova” Ustikolina
Kasarna “Ante Bruno Bušić” Livno
26. novembar 2026. godine
Kasarna “Vojvoda Radomir Putnik” Dobo
Kasarna i aerodrom “Dubrave” Živinice
Kasarna “Rajlovac” Sarajevo
Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH pozivaju građane svih uzrasta i medije da prisustvuju ovim događajima.