Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je za projekte održivog povratka odobreno ukupno 487.845,74 KM. Sredstva su namijenjena unapređenju putne i komunalne infrastrukture, izgradnji javne rasvjete, podršci obrazovnim i vjerskim objektima te direktnoj pomoći povratničkim porodicama. Projekti će se realizirati na području Zvornika, Srebrenice, Vlasenice, Šekovića, Lopara, Doboja, Kalesije, Sapne i Teočaka.

Sredstva su odobrena u okviru Programa „Podrška povratku prognanih lica“ za 2026. godinu, a realizacijom ovih projekata nastoje se poboljšati svakodnevni uslovi života povratničkog stanovništva, posebno u sredinama u kojima su putna i komunalna infrastruktura još uvijek nedovoljno razvijene. Korisnici sredstava obavezni su dostaviti izvještaje i dokaze o njihovom namjenskom utrošku, dok je kontrola realizacije povjerena Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.