Gužve na putevima prema moru: Najduža zadržavanja na ovim graničnim prijelazima

BIHAMK upozorava na pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, kao i na brojne radove na putevima koji mogu usporiti putovanje

Na putevima širom Bosne i Hercegovine jutros se saobraća bez većih zastoja, uz povoljne vremenske uslove. Ipak, na pojedinim dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi moguća su kraća zadržavanja, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze oprezno, održavaju propisano odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas.

Zbog izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk i dalje je zatvorena dionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1, između Lašve i Kaknja, zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica duga oko šest kilometara. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

Radovi se izvode i na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Radovi su u toku i na magistralnom putu M-5 kod graničnog prijelaza Izačić, gdje se rekonstruiše most preko potoka Mrižnica. Saobraćaj se odvija obilaznicom uz naizmjenično propuštanje vozila.

Usporeno se saobraća i na magistralnom putu Konjic – Jablanica zbog zamjene dilatacije na Ribićkom mostu, kao i na prevoju Romanija, na dionici Podromanija – Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila.

Kada je riječ o graničnim prijelazima, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, što je uobičajeno za vikend kada veliki broj građana putuje prema hrvatskoj obali.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila, prema podacima BIHAMK-a, trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog registracije putnika putem novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES – Entry/Exit System) moguća i duža čekanja na pojedinim graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila.