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Više od 63 hiljade putnika koristilo Aerodrom Tuzla tokom maja

By admin
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Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. godine zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je nastavljen pozitivan trend rasta putničkog saobraćaja.

Prema podacima aerodroma, kroz Međunarodni aerodrom Tuzla u prosjeku je svakodnevno putovalo 2.038 putnika. Najprometniji dan bio je 25. maj, kada je evidentirano 2.919 putnika.

Najtraženije destinacije tokom maja bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malmö i Berlin, koje su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa.

Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla navode da će nastaviti raditi na unapređenju povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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