Tehnički pregled vozila u FBiH pod lupom: Ko uzima novac iz džepova građana?

Obaveza ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila propisana je federalnim pravilnikom i naplaćuje se samo na teritoriji FBiH, kažu revizori

Iako federalni revizori u svim proteklim godinama nisu mogli potvrditi opravdanost cijene EKO testa u FBiH, one su i dalje ostale iste. EKO test je sastavni dio tehničkog pregleda vozila. Građani FBiH godinama neopravdavno plaćaju visoke cijene EKO testa u iznosima od 22, 32 i 36 KM.

Ured za reviziju institucija FBiH i u najnovijem izvještaju o radu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija problematizirao je cijene EKO testa odnosno tehničkog pregleda vozila.

Trenutne cijene EKO testa u FBiH

EKO test je sastavni dio tehničkog pregleda u Federaciji BiH

22 KM

32 KM

36 KM

Nalazi federalni revizora: EKO test se naplaćuje samo u FBiH

“Tehnički pregled vozila ne može se završiti prije završenog ispitivanja EKO testa i izdavanja odgovarajućeg izvještaja o ispitivanju ispušnih plinova. Također, obaveza ispitivanja ispušnih plinova nije utvrđena propisom u drugim dijelovima BiH, što utiče na povećanje cijene tehničkog pregleda vozila u FBiH”, naveli su federalni revizori.

Obaveza ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila propisana je federalnim pravilnikom i

naplaćuje se samo na teritoriji FBiH, kažu revizori. A raspodjela prikupljenih sredstava vrši se po modelu raspodjele naknada za tehnički pregled vozila, pri čemu Budžetu FBiH pripada 1%.

“Propisima nije utvrđena posebna namjena i način korištenja sredstava prikupljenih po osnovu eko testa, niti je izvršen analiza opravdanosti postojeće raspodjele, zbog čega nije osigurano transparentno i namjensko korištenje prikupljenih sredstava”, naveli su revizori.

Ko ubire milione od tehničkih pregleda vozila u FBIH

Federalni revizori su u izvještaju naveli ko zapravo profitira od miliona KM koje građaniu plaćaju za tehničke preglede.

“Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH i Odluke Vlade FBiH, dio poslova iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda prenesen je na tri privredna društva:

Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica,

„Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg i

„Mervik“ d.o.o. Sarajevo.

Raspored naknada za tehnički pregled vrši se u skladu s Jedinstvenim cjenovnikom usluga, preuzetim iz Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, između stanica tehničkog pregleda (90%), stručne institucije (8%) i budžeta entiteta/Brčko distrikta (2%), od čega budžetu FBiH ide 1% i budžetu kantona na čijem području se nalazi stanica tehničkog pregleda 1%”, naveli su su federalni revizori.

Dakle, stanicima tehničkog pregleda (privatnici) ide najviše, pa onda spomenutim stručnim institucijama, dok primjerce u Budžet FBiH ide svega 1 posto!

A raspodjela za stručne institucije, naveli su revizori, vrši se na način da privrednom društvu Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica i „Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg pripada po 34,50% a „Merviku“ d.o.o. Sarajevo 31,00%.

U Budžet FBiH od novca za tehničkih pregleda idu vrlo mali iznosi

Prema evidenciji nadležnog sektora, tokom 2025. godine obaveze stanica za tehnički pregled vozila prema Budžetu FBiH (1%) iznosile su 614.761 KM, od čega je 402.060 KM za tehničke preglede i 212.701 KM za eko test. Od silnih miliona u budžet FBiH su otišli navedeni iznosi.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila i jedinstveni cjenovnik usluga tehničkih pregleda u nadležnosti je Ministarstva komunikacija i transporta BiH, kojim se reguliše sadržaj i cijena tehničkog pregleda na teritoriji BiH. Naime, direktive EU zahtijevaju testiranje ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila, a proceduru izmjena i dopune važećeg pravilnika zahtijevaju i stanice tehničkog pregleda u dijelu utvrđenih cijena.

Ministarstvo je u decembru 2024. godine predložilo člana radne grupe koju čine i predstavnici:

Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i

Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Radna grupa je u 2025. godini održala pet sastanaka na temu izmjena i dopuna Pravilnika o tehničkim pregledima vozila i dostavila svoje prijedloge, uključujući i Cjenovnik usluga, međutim nije donesen.

Federalno ministarstvo, ističe se, ostaje pri opredjeljenju da po usvajanju navedenog propisa na nivou BiH, što uključuje i Cjenovnik usluga, preispita cijene propisane za provođenje EKO testa. Žele i urediti način rasporeda prikupljenih sredstava. Sve kako bi se veći dio iskoristio za projekte zaštite okoliša i povećanje stepena sigurnosti prometa.

IZVOR:FOKUS.BA