Vlada TK doprinijela uspješnoj realizaciji jesenje sjetve

Vlada TK je na jučerašnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2025. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema dostavljenim izvještajima općina i gradova, jesenja sjetva obavljena je na ukupno 5.329 hektara, što predstavlja 96,2% od planiranih 5.539,5 ha. Najveći dio zasijanih površina zauzima pšenica, koja je posađena na 2.193 ha, dok su ostala strna žita, industrijsko, povrtno i krmno bilje također postigla visok stepen realizacije. U odnosu na prethodnu godinu, ukupna jesenja sjetva povećana je za 175 ha, odnosno 3,4%. Posebno je izražen rast sjetvenih površina u općini Kalesija, te gradovima Gračanica, Gradačac, Tuzla i Živinice, dok su ostale općine zadržale nivo sjetve ili zabilježile manje varijacije. Razlog za ovako visok stepen ostvarene sjetve sigurno da leži i u pravovremenoj i kontinuiranoj finansijskoj podršci i poljoprivrednim poticajima iz Kantonalnog budžeta, povoljnim vremenskim uslovima u periodu sjetve, koji su omogućili optimalnu pripremu zemljišta i blagovremeno obavljanje radova, kontinuiranoj saradnji Vlade TK sa općinama i gradovima, koja osigurava efikasnu realizaciju poljoprivrednih planova. Ovi rezultati potvrđuju da Tuzlanski kanton kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede, podržava lokalne proizvođače i doprinosi sigurnosti prehrambenih resursa u kantonu.

Vlada TK nastavlja podržavati projekte modernizacije i proširenja sjetvenih površina kako bi osigurala stabilan i održiv razvoj poljoprivrednog sektora u narednim godinama.