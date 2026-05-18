Uhapšen muškarac iz Kiseljaka koji je ubio punicu i ranio suprugu, na KCUS-u je

Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim.

Jutros je u mjestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu.

Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave jutros prije osam sati i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članovi njegove uže porodice. Nezvanično, riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža potvrdio je za Klix.ba da je ubica uhapšen.

“Uspješno je lociran uz pomoć pripadnika Obavještajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedeno lice lišeno slobode s vidljivim povredama. Trenutno se nalazi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu”, kazao je Karadža.

Inače, riječ je o M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, koji je i sebe ranio nakon što je pucao u članove uže porodice.

