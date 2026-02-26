Vremenska prognoza: Narednih dana do 18 stepeni Celzijusa

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -7 stupnjeva, Sokolac -5, Bugojno i Drvar -3, Zenica -2, Ivan Sedlo, Livno i Sanski Most -1, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor i Sarajevo 0, Bijeljina, Srebrenica i Tuzla 1, Gradačac 2, Mostar i Trebinje 4 stupnja. Atmosferski tlak je u Sarajevu je iznosio 953 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i krajem dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 19 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna oko 12 stupnjeva.

Sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 stupnjeva.

U nedjelju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 18 stupnjeva, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.