Nova tarifna pravila za jednostavnije korištenje javnog prijevoza u TK

Vlada TK je danas donijela odluku, te utvrdila tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je predviđeno da će se, u javnom prijevozu putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona, primjenjivat mješoviti tarifni sistem koji obuhvata: zonski tarifni podsistem za pojedinačne i vrijednosne karte pri čemu putnik plaća cijenu vožnje u zavisnosti od zone kroz koju putuje, i jedinstveni tarifni podsistem za pretplatne personalizirane karte (mjesečna, polumjesečna, godišnja i polugodišnja karta), gdje cijena vrijedi jednako za sve putnike zavisno od kategorije putnika. Ovaj model pretplatne karte omogućava vožnju na svim kantonalnim linijama. S tim u vezi karte se dijele na pojedinačne karte za jednu vožnju u jednom smjeru koje se kupuje u autobusu ili autobuskoj stanici/stajalištu, vrijednosna karta kao nepersonalizirana karitica i pretplatna personalizirana karta (mjesečna, polumjesečna, godišnja i polugodišnja karta). Vrijednosna karta je vrsta karte koja se izrađuje kao nepersonalizirana kartica, koja se nadopunjava vrijednošću jednakom iznosu uplaćenog novca na prodajnom mjestu, pri čemu se prilikom korištenja iznos na kartici umanjuje za cijenu korištene usluge. Ovu karticu moći će koristiti i vise različitih putnika bez obzira na kategoriju putnika.

Kada su u pitanju cijene, pojedinačna karta za putovanje između stajališta/stanica koje se nalaze u užem gradskom području Grada Tuzla (Zona 1) iznosit će 1,50 KM. Cijena pojedinačne karte za putovanje između stajališta/stanica koje se nalaze u ostatku Kantona (Zona 2) iznosit će 2,50 KM, koliko će biti i cijena pojedinačne karte za putovanje između stajališta/stanica koji se nalaze u različitim zonama (za putovanje između Zone 1 i Zone 2).

Pretplatna personalizirana karta će se moći izdati za sljedeće osnovne kategorije putnika: Radnik, osnovac, srednjoškolac, student i za njih će cijene iznositi mjesečna 88 KM, polumjesečna 44 KM, polugodišnja 475 KM i godišnja 950 KM. Povlaštene kategorije putnika su penzioneri, RVI, zlatni ljiljani, djeca šehida i poginulih branioca i za njih će cijena mjesečne karte iznositi 30 KM, polumjesečne 15 KM, polugodišnje 162 KM i godišnje 324 KM.

Odlukom je precizirano da Zona 1 obuhvata područje Grada Tuzle u okvirima od Šićkog Broda do Simin Hana i od Soline do Krojčice, a sve stanice izvan ovih granica smatraju se sastavnim dijelom Zone 2.