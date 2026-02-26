BHRT jutros privremeno prekinuo program: Spominje se mogućnost trajnog gašenja

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine BHRT danas, 26. februara u 7 sati jutros privremeno prekinuo svoj redovni program, uz upozorenje da se suočava s mogućim trajnim gašenjem ukoliko hitno ne bude doneseno sistemsko rješenje.

“Ovo je upozorenje na posljedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa. Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavljanja svoje osnovne funkcije javnog servisa u interesu građana”, saopćeno je.

Vijesti će, kako je navedeno, biti emitirane prema dnevnom rasporedu.

Podsjetimo, rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala BHRT-u za izmirenje duga koji s kamatama iznosi 22 miliona KM ističe danas, 26. februara.

V.d. generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović je u specijalnoj emisiji “Ne gasite BHRT” upozorio da bi EBU mogao pokrenuti postupak zamrzavanja, odnosno blokade računa.

“Oni su jasno u tom pismu naznačili da će ići na opciju zamrzavanja, odnosno blokade računa BHRT-a dok se taj dug ne isplati”, kazao je Karamehmedović.

Dodao je da iz EBU-a nisu dobili ponudu države BiH koja bi bila zadovoljavajuća za početak razgovora o rješenju.

“Možemo očekivati da nakon ovog datuma oni pokrenu sudsko rješenje tog zamrzavanja računa. To će nam dati još neko vrijeme dok se ne sprovedu procedure, ali to vrijeme može biti mjesec-dva i nakon toga je to definitivno kraj BHRT-a ovakvog kakvog poznajemo”, upozorio je.

Istakao je i da se BHRT suočava s tužbama radnika zbog neuplaćenih doprinosa, te da su računi u ovom mjesecu već nekoliko puta bili blokirani.

“Već smo u ovom mjesecu četiri ili pet puta bili sa blokiranim računima. Sreća u nesreći je da se nije radilo o tako velikim ciframa da nas spriječe da radimo svoj posao, pa smo između ostalog uspjeli da građanima obezbijedimo praćenje Zimskih olimpijskih igara na način da smo sredstva predviđena za topli obrok radnicima preusmjerili na plaćanje TV prava”, naveo je Karamehmedović.

Za danas je najavljena i vanredna konferencija za medije na kojoj bi trebalo biti više informacija o daljnjim koracima i eventualnim posljedicama po javni servis BiH.