Bosna nakon 18 godina ponovno prvak BiH

Košarkaši sarajevske Bosne novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Tim Muhameda Pašalića do duple krune stigao je nakon revanš susreta protiv Igokee u Zetri.

Košarkaši Bosne BH Telecom ispisali su novu stranicu klupske historije i vratili titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja.

U spektakularnoj atmosferi prepune Zetre, Studenti su protiv branitelja naslova Igokee uspjeli sačuvati prednost iz prvog susreta i osvojiti šampionski pehar uprkos porazu rezultatom 100:96 nakon produžetka.

Podsjetimo, Bosna je u prvom finalnom meču slavila u Laktašima sa 76:70, pa je ukupna koš-razlika na kraju bila na strani sarajevskog sastava.

Početak susreta donio je izjednačenu igru, ali je Igokea u završnici prve četvrtine iskoristila nekoliko vezanih grešaka domaćih košarkaša i nakon prvih deset minuta stekla prednost od 29:22.

Gosti su nastavili u istom ritmu i tokom druge četvrtine. Prednost je u jednom trenutku narasla i na velikih 20 poena razlike, dok su navijači Bosne bili ogorčeni pojedinim sudijskim odlukama.

Ipak, Bosna je pred odlazak na odmor uspjela donekle konsolidovati redove, ali je koš Milosavljevića u samom finišu prvog poluvremena donio Igokei velikih 53:36.

Veliki povratak Studenata

Treća četvrtina nije počela dobro za domaći tim. Igokea je vrlo brzo stigla do ogromnih 59:36 i činilo se da je pred Bosnom gotovo nemoguća misija.

Međutim, tada je uslijedio veliki preokret.

Ekipa Muhameda Pašalića zaigrala je mnogo agresivnije u odbrani, podigla intenzitet igre i počela topiti prednost protivnika. U 27. minuti Bosna je stigla na minus deset (62:52), a nalet domaćih nije se zaustavio.

Trojka Harisa Delalića pred kraj treće četvrtine dodatno je podigla Zetru na noge i smanjila zaostatak na 69:61 pred posljednjih deset minuta igre.

Drama za infarkt i šampionsko slavlje

Bosna je nastavila vjerovati u povratak i sredinom posljednje četvrtine prišla na samo pet poena zaostatka (75:70), rezultat koji joj je u tom trenutku donosio titulu prvaka Bosne i Hercegovine.

Uslijedila je dramatična završnica puna preokreta, nervoze i nevjerovatne energije s tribina. Nakon 40 minuta igre pobjednik nije bio odlučen pa se ušlo u produžetak.

Iako je Igokea na kraju slavila u revanšu rezultatom 100:96, Bosna je zahvaljujući prednosti iz prvog susreta sačuvala ukupnu prednost i došla do toliko čekane titule.

Predvođeni sjajnim Caruthersom i nošeni fantastičnom podrškom navijača, Studenti su konačno vratili šampionski pehar u Sarajevo.

Dupla kruna za Bosnu

Osvajanjem prvenstva Bosne i Hercegovine Bosna BH Telecom kompletirala je sezonu iz snova.

Nakon što su ranije osvojili Kup Bosne i Hercegovine, Studenti su sinocnim uspjehom stigli i do duple krune, potvrdivši povratak među najveće košarkaške kolektive u državi.

Sarajevo je večeras dočekalo trenutak koji je čekalo gotovo dvije decenije – Bosna je ponovo šampion Bosne i Hercegovine.