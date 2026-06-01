Zmajevi na Grbavici danas pred navijačima odrađuju posljednji trening u BiH

Zmajevi na Grbavici danas će odraditi posljednji trening u Bosni i Hercegovini uoči puta na Svjetsko prvenstvo, a okupljanje na stadionu zakazano je za 10 sati.

Trening fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će otvoren za javnost, pa će navijači imati priliku da uživo isprate završne pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza i pruže im podršku pred odlazak na veliko takmičenje.

Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ranije su pozvali sve ljubitelje fudbala da dođu na stadion Grbavica i budu dio atmosfere koja će pratiti reprezentaciju u posljednjim danima pred početak Svjetskog prvenstva. Za posjetioce će biti otvorena istočna tribina stadiona.

Poseban trenutak očekuje i najmlađe navijače, koji će imati priliku da se fotografišu s reprezentativcima i sačuvaju uspomenu na susret sa Zmajevima pred njihov odlazak na Mundijal.

Zmajevi na Grbavici završavaju sarajevski dio priprema, nakon čega slijedi put u Sjedinjene Američke Države. Bh. tim će prije početka Svjetskog prvenstva odigrati i pripremni susret protiv Paname u St. Louisu.

Bosna i Hercegovina nastup na Svjetskom prvenstvu počinje 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu. U grupi B nalaze se još Švicarska i Katar, a preostali susreti grupne faze zakazani su za 18. juni u Los Angelesu i 24. juni u Seattleu, oba u terminu od 21 sat po vremenu u BiH.

Iz Saveza su poručili da je podrška navijača važna za stvaranje pozitivnog ambijenta pred izazove koji očekuju reprezentaciju na svjetskoj smotri.

