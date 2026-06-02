Učenici Mješovite srednje škole Srebrenik učestvovali su na Državnom prvenstvu frizera Bosne i Hercegovine, održanom u Mostaru i ostvarili sljedeće rezultate:
Školski minival
1. mjesto – Erna Taletović
2. mjesto – Amna Muharemović
4. mjesto – Merjema Likić
Kreativno uplitanje kose od pletenica
3. mjesto – Amina Muharemović
Školski wave style
2. mjesto – Inela Tursić
Školska šminka
2. mjesto – Šejla Bešić
3. mjesto – Ernada Pjević
Školski skin fade
4. mjesto – Amar Husejnović
5. mjesto – Eldar Smajlović
Pored navedenih plasmana i ostali učenici prvog, drugog i trećeg razreda ostvarili su zapažene rezultate u različitim takmičarskim kategorijama, dostojno predstavljajući školu.
“Čestitamo svim učenicima i njihovim mentoricama profesoricama Elmi Kešetović i Amiri Jukić na uloženom trudu, znanju, kreativnosti i ostvarenim rezultatima. Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo sreće i uspjeha u budućim takmičenjima”, poručili su iz Mješvite vsrednje škole Srebrenik.
Učenici MSŠ Srebrenik osvojili zavidne rezultate na Državnom prvenstvu frizera
Učenici Mješovite srednje škole Srebrenik učestvovali su na Državnom prvenstvu frizera Bosne i Hercegovine, održanom u Mostaru i ostvarili sljedeće rezultate: