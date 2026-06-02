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Učenici MSŠ Srebrenik osvojili zavidne rezultate na Državnom prvenstvu frizera

By admin
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Učenici Mješovite srednje škole Srebrenik učestvovali su na Državnom prvenstvu frizera Bosne i Hercegovine, održanom u Mostaru i ostvarili sljedeće rezultate:
Školski minival
1. mjesto – Erna Taletović
2. mjesto – Amna Muharemović
4. mjesto – Merjema Likić
Kreativno uplitanje kose od pletenica
3. mjesto – Amina Muharemović
Školski wave style
2. mjesto – Inela Tursić
Školska šminka
2. mjesto – Šejla Bešić
3. mjesto – Ernada Pjević
Školski skin fade
4. mjesto – Amar Husejnović
5. mjesto – Eldar Smajlović
Pored navedenih plasmana i ostali učenici prvog, drugog i trećeg razreda ostvarili su zapažene rezultate u različitim takmičarskim kategorijama, dostojno predstavljajući školu.
“Čestitamo svim učenicima i njihovim mentoricama profesoricama Elmi Kešetović i Amiri Jukić na uloženom trudu, znanju, kreativnosti i ostvarenim rezultatima. Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo sreće i uspjeha u budućim takmičenjima”, poručili su iz Mješvite vsrednje škole Srebrenik.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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