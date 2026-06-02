Učenici MSŠ Srebrenik osvojili zavidne rezultate na Državnom prvenstvu frizera

Učenici Mješovite srednje škole Srebrenik učestvovali su na Državnom prvenstvu frizera Bosne i Hercegovine, održanom u Mostaru i ostvarili sljedeće rezultate:

Školski minival

1. mjesto – Erna Taletović

2. mjesto – Amna Muharemović

4. mjesto – Merjema Likić

Kreativno uplitanje kose od pletenica

3. mjesto – Amina Muharemović

Školski wave style

2. mjesto – Inela Tursić

Školska šminka

2. mjesto – Šejla Bešić

3. mjesto – Ernada Pjević

Školski skin fade

4. mjesto – Amar Husejnović

5. mjesto – Eldar Smajlović

Pored navedenih plasmana i ostali učenici prvog, drugog i trećeg razreda ostvarili su zapažene rezultate u različitim takmičarskim kategorijama, dostojno predstavljajući školu.

“Čestitamo svim učenicima i njihovim mentoricama profesoricama Elmi Kešetović i Amiri Jukić na uloženom trudu, znanju, kreativnosti i ostvarenim rezultatima. Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo sreće i uspjeha u budućim takmičenjima”, poručili su iz Mješvite vsrednje škole Srebrenik.