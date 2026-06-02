Vlada TK nastavlja aktivnosti na uvođenju ABA terapije za djecu iz autističnog spektra

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva zdravstva TK o pružanju usluge ABA terapije za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra. Informacija je pripremljena tragom Zaključka Skupštine TK, kojim su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK zaduženi da ABA metodu utvrde kao poseban program zdravstvene zaštite i utvrde cijenu tog programa. Uvažavajući potrebe djece i porodica, Ministarstvo zdravstva i Zavod su već u finansijskim planovima za 2025. i 2026. godinu predvidjeli 200.000 KM, odnosno 100.000 KM za ovaj program. Istovremeno, ukazano je da je za pružanje ove usluge potrebno osigurati zakonit i stručno utemeljen model, budući da se ABA terapija, kao zdravstvena usluga, prema Federalnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, može pružati putem zdravstvene ustanove ili privatne prakse koja ispunjava propisane uslove. U tom smislu neophodno je da dva privatna pravna subjekta, zainteresirana za pružanje ove usluge, međusobno stvore pravne pretpostavke za realizaciju ove inicijative. Prihvatanjem Informacije Vlada TK podržala je nastavak aktivnosti Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na pronalasku modela kojim bi se, u skladu sa važećim propisima, omogućilo pružanje ove terapije djeci iz autističnog spektra na području Tuzlanskog kantona. Time se nastavlja institucionalni rad na unapređenju dostupnosti stručne podrške djeci i porodicama kojima je ovakav oblik tretmana potreban.

Imajući u vidu sve navedeno današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da poduzmu aktivnosti u cilju obezbjeđenja pružanja ABA terapije-primijenjene bihevioralne analize, putem odgovarajuće zdravstvene ustanove do 31.12.2026. godine a nakon toga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, zadužila je domove zdravlja, koji imaju uspostavljene Centre za rani rast i razvoj, da sagledaju mogućnosti i upute svoje zdravstvene saradnike odgovarajućeg zanimanja na dodatnu edukaciju iz ABA terapije u cilju omogućavanja pružanja terapijskih intervencija za djecu sa autizmom i drugim pervazivnim razvojnim poremećajima.