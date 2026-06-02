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Utvrđene jedinstvene cijene mjesečnih karata na kantonalnim linijama

By admin
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Mjesečna karta TK na svim kantonalnim linijama javnog linijskog prevoza putnika imat će jedinstvenu cijenu od 88 KM za sve putnike, piše RTV Slon.
Ova odluka uslijedila je nakon problema s visokim cijenama mjesečnih karti, koji je početkom 2025. godine posebno pogodio učenike i studente. Cijene mjesečnih karata tada su se, prema navodima Vlade Tuzlanskog kantona, kretale od 145 do 640 KM, zbog čega su učenici i studenti javno protestovali.
Kao privremeno rješenje tada su uvedene subvencije za mjesečne karte učenicima i studentima, uz najavu da će se tražiti trajno i sistemsko rješenje.

U međuvremenu su mijenjani zakoni, osigurana budžetska sredstva, doneseni podzakonski akti i uredbe, te provedene tenderske procedure. Usvajanjem Odluke o utvrđivanju tarife svih vrsta karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona, kako je navedeno, zaokružen je ovaj proces.

Pored jedinstvene cijene od 88 KM, uvodi se i povlaštena kategorija putnika. Za penzionere, ratne vojne invalide, dobitnike priznanja “Zlatni ljiljan”, članove porodica poginulih boraca i šehida utvrđena je cijena mjesečne karte od 30 KM.

Iz Vlade TK poručuju da je riječ o još jednom ispunjenom obećanju, kojim se nastoji olakšati korištenje javnog prevoza i omogućiti pravedniji sistem cijena na kantonalnim linijama.

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