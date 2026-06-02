Gradska biblioteka ugostila prvačiće O.Š. Tinja

Gradska biblioteka danas je ugostila učenike prvog razreda dva odjeljenja osnovne škole Tinja, sa svojim učiteljicama Lejla Berbić i Nevzeta Kumrić, koji su kroz zanimljiv i edukativan program imali priliku upoznati se sa svijetom knjiga i radom biblioteke.



Tokom posjete mališani su obišli prostorije biblioteke, saznali kako funkcioniše posudba knjiga te upoznali bogatu ponudu dječije literature. Kroz razgovor sa bibliotekarima naučili su koliko je važno razvijati ljubav prema čitanju od najranijeg uzrasta.





Poseban trenutak posjete bilo je uručenje članskih karata, čime su prvačići i zvanično postali članovi Gradske biblioteke. Na taj način omogućeno im je da samostalno posuđuju knjige i otkrivaju čarobni svijet književnosti.



Iz Gradske biblioteke ističu da su ovakve aktivnosti važan korak u podsticanju čitalačkih navika kod djece i približavanju bibliotečkih sadržaja najmlađim sugrađanima.



Posjeta je protekla u vedroj i prijateljskoj atmosferi, ispunjenoj radoznalošću, osmijesima i željom za novim znanjima.

Uručivanjem članskih karata prvačićima, Gradska biblioteka još jednom je potvrdila svoju opredijeljenost da njeguje kulturu čitanja i bude mjesto susreta, znanja i mašte za najmlađe generacije i promociji projekta “Uvedimo svako dijete u biblioteku” koju podržava gradonačelnik Adnan Bjelić i Gradsko vijeće Grada Srebrenika.