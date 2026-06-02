Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je krivično djelo nasilje u porodici i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U SHMP Srebrenik pregledana su 63 pacijenta, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u Donjoj Tinji.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku nas očekuje pretežno sunčano i suho prijepodne, dok će poslijepodne doći do porasta naoblake. Temperature će biti vrlo ugodne, od jutarnjih 11 stepeni do maksimalnih 26 stepeni u najtoplijem dijelu dana. Vjetar će biti slab, povremeno umjerenih udara, pa neće stvarati probleme. Za danas vam preporučujemo laganu ljetnu obuću i prozračnu odjeću, jer će biti toplo. Ipak, pripremite kišobran, jer postoji upozorenje za regiju Tuzla, koje je na snazi od danas u 10:00 do 21:59, zbog mogućnosti akumuliranih padavina od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, a dodatno je na snazi upozorenje na moguću grmljavinu od 10:00 do 16:00.