Granična policija BiH oglasila se o 96 migranata u Gradišci

Pripadnici Granične policije BiH, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, spriječili su juče 96 osoba u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice, a identifikovane su i dvije osobe za koje se sumnja da su krijumčari.

Kako je saopšteno iz Granične policije BiH, krijumčarenje je otkriveno kod Gradiške tokom nadzora državne granice i to u dva navrata.

Kako su naveli, u poslijepodnevnim časovima u mjestu Bistrica spriječene su 63 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice, među kojima je bilo 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša.

Identifikovani osumnjičeni

Iz Granične policije navode da je po naredbi dežurnog tužioca Tužilaštva BiH izvršen uviđaj, izuzeta su dva čamca, a identifikovane su i dvije osobe za koje se sumnja da su krijumčari.

Istog dana, u večernjim časovima, u mjestu Bistrica spriječen je još 33 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice.

Među njima je bilo dvoje državljana Pakistana, 13 državljana Bangladeša i 18 državljana Avganistana.

“O svemu je obaviještena Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka. Rad na predmetu se nastavlja”, navode iz Granične policije.