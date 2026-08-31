Srebrenički vatrogasci pomagali kolegama u gašenju požara u Kalesiji

Dana 29.08.2026. godine, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik upućeni su na ispomoć kolegama u Kalesiji, gdje je izbio veliki požar na lokaciji Raševo, iznad Gojčina.

Na intervenciju su upućena 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, koji su se uključili u aktivnosti na gašenju i lokalizaciji požara.

U ovakvim situacijama još jednom se potvrđuje značaj međusobne saradnje i solidarnosti vatrogasnih jedinica, jer zajedničkim snagama možemo odgovoriti i na najzahtjevnije intervencije, poručili su iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik.





Prije dvije noći iz FUCZ došla je usmena Obavijest da je odobreno helikoptersko djelovanje OS BiH danas (31.8.) na gaženju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, tačnije šire područje Raševa, koje je zahvatio šumski požar. Područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu.

U gašenju učestvuju i mnogobrojni mještani sa kvadovima, koji prevoze vatrogasce i sredstva koja pomažu pri gašenju.