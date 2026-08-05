Zaposlenik Suda BiH optužen za prisvajanje gotovo 200.000 KM oduzetog novca

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina (1994.) iz Sarajeva, zaposlenika Suda BiH, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja iz sudskog depozita protivpravno prisvojio gotovo 200.000 KM te kako bi prikrio manjak novca krivotvorio službenu dokumentaciju.

Prema navodima optužnice, Bublin je od početka 2024. do 14. aprila 2026. godine obavljao poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH.

Tereti se da je iskoristio svoj službeni položaj te iz više krivičnih predmeta nezakonito prisvajao privremeno oduzeti novac u različitim valutama, koji je bio pohranjen u kasi, odnosno depozitu Suda BiH. Na taj način je protivpravno prisvojio ukupno 196.729,59 KM i za taj iznos direktno oštetio Sud BiH.

Kako bi prikrio nezakonito prisvajanje i manjak novca u depozitu, optuženi je tokom 2024. godine u dva navrata krivotvorio službene isprave, navode iz Tužilaštva.

Tužilaštvo BiH ga zvanično tereti za krivično djelo pronevjere u službi prema Krivičnom zakonu BiH te krivično djelo krivotvorenja isprave prema Krivičnom zakonu Federacije BiH. Bublin se trenutno nalazi u pritvoru, a optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.