Dijaspora napunila avione: Tuzlanski aerodrom zabilježio najbolji mjesec u historiji

Tuzlanski aerodrom u julu 2026. godine zabilježio je rekordnih 73.010 putnika, uz snažan promet dijaspore i uspješan početak novih linija.

Međunarodni aerodrom Tuzla tokom jula 2026. godine opslužio je 73.010 putnika, ostvarivši najbolji mjesečni rezultat od početka rada, saopćeno je iz Uprave Aerodroma.

Ovim brojem postavljen je novi rekord mjesečnog prometa, a protekli mjesec ujedno je bio i najuspješniji juli u historiji tuzlanskog aerodroma.

Među evidentiranim putnicima bilo je 41.288 dolazećih i 31.722 odlazećih. Veći broj dolazaka ukazuje na pojačan priliv bh. dijaspore tokom sezone godišnjih odmora.

Najintenzivniji promet zabilježen je 21. jula, kada je kroz terminal Međunarodnog aerodroma Tuzla prošlo 2.955 putnika.

Prema broju prevezenih putnika prednjačila je linija za Memmingen, koju je koristilo 10.416 osoba. Slijede Basel sa 7.512, Malmö sa 5.787 te Dortmund sa 5.507 putnika.

Značajan promet ostvaren je i na letovima prema Maastrichtu, Kölnu, Bratislavi, Hamburgu, Antalyji i Berlinu. Svaka od navedenih destinacija u julu je imala više od 4.000 putnika.

Uprava Aerodroma posebno je izdvojila uspješan početak novih linija prema Istanbulu i Zürichu. Letove za Istanbul obavlja Pegasus, dok na relaciji između Tuzle i Züricha saobraća aviokompanija Chair.

Tokom prvog mjeseca na ove dvije linije ukupno je prevezeno 3.388 putnika, što ukazuje na značajno interesovanje za nove destinacije iz Tuzle.

Iz Uprave Aerodroma ocijenili su da historijski rezultat potvrđuje snažan rast, proširenje mreže linija te povratak povjerenja aviokompanija i putnika. Zahvalili su zaposlenicima, partnerima, avioprijevoznicima i svim putnicima koji su doprinijeli postavljanju novog rekorda.