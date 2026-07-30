 Danas sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

Vrijeme u BiH danas će biti sunčano i veoma toplo, uz izuzetno visoke dnevne temperature koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići 40 stepeni.

U cijeloj Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno vedro vrijeme, bez padavina, dok su za veći dio zemlje na snazi upozorenja zbog visokih temperatura.

Na području Mostara maksimalna temperatura mogla bi dostići 40 stepeni, a upozorenje je na snazi od 11 do 14 sati. U regijama Banja Luka i Prijedor očekuju se temperature između 36 i 40 stepeni.

Za područja Sarajeva i Tuzle izdato je upozorenje zbog temperatura koje će se kretati oko 36 stepeni, dok će u regijama Višegrad i Foča maksimalne vrijednosti iznositi od 36 do 38 stepeni.

Na području Bihaća očekuje se temperatura oko 36 stepeni, u Livnu oko 34 stepena, dok će u Trebinju biti između 36 i 38 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 26 stepeni, a dnevne od 30 do 40 stepeni, pri čemu se najviše vrijednosti očekuju u Hercegovini i sjevernim dijelovima zemlje.

Vrijeme u BiH i tokom dana ostat će stabilno i bez padavina, pa se građanima preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, korištenje lagane odjeće i redovno unošenje tečnosti.

U Tuzli će danas biti sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja temperatura iznosit će oko 16 stepeni, dok će tokom dana puhati slab vjetar, brzine do dva metra u sekundi, uz udare do šest metara u sekundi.

Padavine u Tuzli nisu najavljene, a zbog visokih temperatura preporučuje se lagana i prozračna odjeća, kao i dovoljan unos vode tokom dana.